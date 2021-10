Jastrzębie-Zdrój. Ukradł mercedesa, długo się nim nie nacieszył

Policjanci z Pawłowic natomiast odzyskali trzy skradzione pojazdy. Zabezpieczone ślady i ustalenia śledczych doprowadziły ich do dwóch złodziei. Sprawcy zostali zatrzymani, a odzyskane samochody wróciły do właścicieli. Obaj zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. O tym, jakie kary poniosą, zdecyduje sąd. Dodajmy, że pojazdy skradzione zostały we wrześniu z terenu Pawłowic, Cieszyna i Skoczowa.