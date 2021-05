Jastrzębie-Zdrój. Uciekał przed policją, zatrzymał go sztuczny korek

Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 maja, około godziny 10.45 w Jastrzębiu-Zdroju. Na ulicy Libowiec policjant próbował zatrzymać do kontroli kierowcę audi, który w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 90 km/h. - Kierujący na widok mundurowych przyśpieszył, próbując najechać na funkcjonariusza. Widząc, co się dzieje, policjant odskoczył na pobocze, a następnie wraz z kolegą wskoczyli do radiowozu i rozpoczęli pościg. Po przekazaniu informacji do dyżurnego o marce oraz numerze rejestracyjnym na poszukiwania uciekiniera ruszyły wszystkie patrole, W trakcie ucieczki ulicami miasta ścigany pojazd skręcił w ulicę Cieszyńską i jechał w kierunku centrum miasta, gdzie zgubił pościg - poinformowała śląska policja.