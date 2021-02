Jastrzębie Zdrój. Podał fałszywe dane, zamiast się wywinąć wpadł w jeszcze większe kłopoty

Funkcjonariusze z jastrzębskiej grupy "speed”, specjalizującej się w łapaniu kierowców, którzy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość, podczas patrolowania ulic Jastrzębia Zdroju, na jednej z nich zatrzymali do kontroli bmw. Jego kierowca jechał zbyt szybko w terenie zabudowanym. Policjanci wezwali kierującego do okazania dokumentów, wymaganych podczas kontroli pojazdu. Kierujący oświadczył, że nie posiada przy sobie ani prawa jazdy, ani dowodu osobistego. Po sprawdzeniu go przez stróżów prawa w policyjnej bazie okazało się, że mężczyzna kłamie. W trakcie pytania o imię ojca, nie potrafił na nie prawidłowo odpowiedzieć.