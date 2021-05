Jastrzębie Zdrój. Odpowie za kradzież rozbójniczą. Wpadł pod czas innej "akcji"

Do zdarzenia doszło 2 marca w jednym ze sklepów w centrum Jastrzębia Zdroju. 30-latek skradł dwie paczki kapsułek do prania o wartości około 90 złotych. Kradzież zauważyły pracownice sklepu. Kiedy mężczyzna z towarem zamiast do kas, skierował się do wyjścia, postanowiły go powstrzymać. Wtedy je zaatakował. Odepchnął, szarpał i groził pobicie, po czym uciekł.