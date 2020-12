Jastrzębie Zdrój. Nie oduczył się kraść, może spędzić w więzieniu nawet 15 lat

Złodziej z Jastrzębia Zdroju niczym nie gardził

Jego łupem padły różne przedmioty, które przedstawiały jakąś wartość i można było je szybko i łatwo sprzedać. Dwukrotnie włamał się do samoobsługowej stacji benzynowej i dokonał kradzieży kasetki wraz z pieniędzmi. W jednym z mieszkań na ulicy Pomorskiej w Jastrzębiu Zdroju ukradł pieniądze, sejf, biżuterię oraz kilka telefonów komórkowych. W listopadzie na terenie Rudy Śląskiej z kolei usiłował włamać się do wpłatomatu na stacji paliw. Młody mężczyzna odpowie także za niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowani pojazdami. Jastrzębianin z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodów.