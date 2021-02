Gliwice. Zakochał się w amerykańskiej żołnierce, stracił 41 tysięcy złotych

Policjanci jednego z gliwickich komisariatów przyjęli w poniedziałek, 1 lutego, wieczorem zgłoszenie od 50-letniego mężczyzny, o oszustwie, którego padł ofiarą. Miał on przelać 41-tysięcy złotych za miłość do amerykańskiej kapitan. Domyślił się, że został oszukany dopiero w momencie, gdy zakochana w nim żołnierka nie przyleciała do Polski w umówionym terminie.