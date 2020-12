Boże Narodzenie 2020. Życzenia do wysłania SMS-em, mailem

Wigilia to idealny czas na wysyłanie życzeń świątecznych. Jeśli tylko znajdziemy chwilę między porządkami a gotowaniem wigilijnych smakołyków, wyślijmy życzenia na Boże Narodzenie. Nie muszą być długie, wystarczy kilka miłych słów. Jakie życzenia wysłać na święta najbliższym? Jakie życzenia bożonarodzeniowe przekazać mamie, tacie, dziadkowi, babci, bratu, siostrze, cioci wujkowi? Jakie życzenia na Boże Narodzenie wysłać do przyjaciela, kolegi, znajomego, do sąsiadów, współpracowników? Jeśli nie mamy pomysłu na własne życzenia, zawsze można skorzystać z gotowych.

Pomysły na życzenia świąteczne Źródło: Pixabay