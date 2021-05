Gliwice. Wydawałoby się, że nie mogą… a jednak pobiegli. Dla innych

Jakie to dziwne uczucie, gdy biegniesz i zamiast zbliżać się do mety, to ona zbliża się do ciebie. I jakże to niesamowite, gdy biegnie obok ciebie ktoś, kto wydawałoby się nie jest w stanie tego zrobić. Robi to - dla siebie, ale przede wszystkim dla tych, którzy rzeczywiście nie mogą.

Share

Śląskie. Tysiące uczestników w Polsce i setki tysięcy na całym świecie pobiegło dla pacjentów z urazami rdzenia kręgowego. Źródło: wings for life