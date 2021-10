Gliwice. Ucieszą się miłośnicy ćwiczeń fizycznych, nowa siłownia i strefa workout

Nowa siłownia pod chmurką i street workout park zbudowane zostaną na terenie Piaskowej Doliny przy ul. Piaskowej w Łabędach. - Przestrzeni do szlifowania formy będzie całkiem sporo. Na bezpiecznej nawierzchni siłowni plenerowej zostanie zamontowanych siedem podwójnych urządzeń siłowych: podciągacz i wypychacz, prasa nożna i motyl, narciarz i wioślarz, biegacz i orbitrek, koła Tai Chi małe i duże, stepper i wahadło, jeździec i pajacyk. Tuż obok do dyspozycji miłośników dobrej formy będą poręcze do robienia pompek, drążki do podciągania, ławeczka do robienia brzuszków, koła gimnastyczne i drabinki – wymieniają gliwiccy urzędnicy.