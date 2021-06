Gliwice. Policjanci mieli co robić, rekordzista z prawie 4 promilami

Nie ma się jednak czym chwalić. Nie wiadomo, o czym myślał 41-letni kierowca który wsiadł za kółko z prawie czterema promilami we krwi. Gdyby nie kolizja, pewnie by się nie zatrzymał. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a w takim stanie mógł doprowadzić do prawdziwej tragedii.