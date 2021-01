Gliwice. Otwarto ogrzewalnię z certyfikatem

Nowoczesny modułowy budynek zastąpił zlikwidowaną po osiemnastu latach ogrzewalnię przy ul. Składowej. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W nowym obiekcie do dyspozycji osób potrzebujących są m.in. wyposażone w krzesła dwa pomieszczenia pobytowe, w tym jedno o powierzchni ponad 50 m2 z przeznaczeniem dla mężczyzn oraz drugie mniejsze z przeznaczeniem dla kobiet. Każde z pomieszczeń posiada dostęp do oddzielnej łazienki. Do dyspozycji osób potrzebujących jest również kącik kuchenny, w którym można przygotować m.in. gorący napój.