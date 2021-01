Gliwice. Nowa siedziba Strefy Seniora. Jest winda, więc łatwiej się do niej dostać

– Zmieniliśmy lokalizację, ponieważ postulowały o to środowiska senioralne i Rada Seniorów Miasta Gliwice. Co ważne, nadal jest to miejsce w ścisłym centrum miasta, bardziej dostępne bo posiadające windę. Mam nadzieję, że ta zmiana ułatwi współpracę i kontakt z pracownikami GCOP zajmującymi się współpracą z seniorami – mówi Marta Kryś, dyrektor GCOP.