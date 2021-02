Gliwice. Miasto ma nowy pomysł na walkę ze smogiem

Jak wynika z analizy Polskiego Alarmu Smogowego , Gliwice są w czołówce polskich miast najlepiej radzących sobie z wymianą przestarzałych pieców i kotłów na bardziej przyjazne środowisku systemy grzewcze. W sumie na ich dofinansowanie wydano ponad 20 milionów złotych, co pozwoliło na zlikwidowanie starego ogrzewania w blisko 9 tysiącach lokali, głównie mieszkalnych.

Gliwice. Nowy program w walce ze smogiem

– Ochrona powietrza i poprawa jego jakości to jeden z naszych priorytetów. Nowy program powinien zachęcić kolejnych gliwiczan do likwidacji przestarzałych pieców czy kotłów. Będziemy dopłacać z budżetu miejskiego do bieżących kosztów ogrzewania mieszkańcom, którzy po zmianie systemu grzewczego szczególnie odczują wzrost wydatków. Niektórzy gliwiczanie właśnie w obawie o większe opłaty i problemy z dopięciem domowego budżetu odwlekają montaż nowego ogrzewania – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.