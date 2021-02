Gliwice. Atak fałszywego policjanta. Tym razem górą seniorzy

Do gliwickiej policji zgłosiło się ostatnio dwanaście, zawiadamiając o telefonach z zastrzeżonych numerów i próbach oszustwa metodą "na policjanta”. Do jednych dzwoniła kobieta, do innych mężczyzna.

Gliwice. Seniorzy tym razem zachowali czujność i nie dali się oszukać. Źródło: Śląska Policja