Dąbrowa Górnicza. Ważna droga poszła do remontu, duże problemy dla kierowców

Zaplanowane na 7 miesięcy prace będą wykonywane etapami. W pierwszym zamknięty dla ruchu zostanie cały przewidziany do przebudowy odcinek od Centrum Sportów Letnich w parku Zielona do parkingu przy Pogorii IV w rejonie ul. Marianki. Wyjątkiem będą mieszkańcy, którzy będą mieć zapewniony dojazd do posesji.