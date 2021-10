Dąbrowa Górnicza. Przebudowa DK 1, coraz większe problemy dla kierowców

Dąbrowa Górnicza. Objazd dla ciężarówek przez obwodnicę Tucznawy

Kierowcy skarżą się, że tracą czas i szukają skrótów, uciekając z przebudowywanej trasy na lokalne drogi. Przez to znacznie zwiększył się ruch w przyległych do DK1 dzielnicach: Antoniowie, Ujejscu i przede wszystkim Ząbkowicach. To z kolei wywołało niezadowolenie mieszkańców. By zaradzić tej sytuacji, miasto zwróciło się do Budimeksu, wykonawcy przebudowy DK 1, o wdrożenie nowej organizacji ruchu, która wyeliminuje ruch tranzytowy przez dzielnice i skieruje ruch ciężarówek objazdem – przez obwodnicę Tucznawy – na drogę wojewódzką nr 796 do Zawiercia.