Dąbrowa Górnicza. Ponad 82 mln zł dofinansowania na przebudowę układu drogowego w śródmieściu

W ramach inwestycji powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc; tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy; droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą; tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji.

Dąbrowa Górnicza. Nowe drogi i parkingi

Inwestycja rozpoczęła się w październiku od budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Moniuszki, z którym połączona zostanie nowa droga biegnąca za hutą Bankową do ul. Kolejowej. Z kolei na początku listopada wystartowały roboty na ul. Kościuszki, na odcinku od zjazdu do Fabryki Pełnej Życia do skrzyżowania z ul. Kolejową, gdzie wybudowane będzie rondo. Prace objęły też całą ul. Kolejową. W pierwszym etapie, do marca 2021 r., wykonywane zostanie uzbrojenie podziemne i kanalizacja. Modernizowane jest także torowisko w rejonie stacji kolejowej, gdzie aktualnie pociągi poruszają się jednym torem.