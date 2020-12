Dąbrowa Górnicza. Ponad 100-letni budynek dworca PKP znika z powierzchni

Będzie nowy dworzec w Dąbrowie Górniczej

Na miejscu wyburzonego budynku zbudowane zostanie rondo oraz wjazd do tunelu prowadzącego pod torami kolejowymi. parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc, przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy, droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową, droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą, tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont czeka ul. Kolejową, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.

PKP planuje także wykonać długo zapowiadany remont budynku dworcowego przy stacji w centrum. Aktualnie trwają prace projektowe, które mają zakończyć się do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Następnie kolejowa spółka zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane. Modernizacja ma zakończyć się do końca 2022 r. i wtedy też z dworca będą mogli korzystać podróżni. Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez PKP S.A. W jego ramach, do 2023 r. w całym kraju wyremontowanych ma zostać ok. 200 dworców.