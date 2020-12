Dąbrowa Górnicza. Pobicie i podtapianie za rzekomy dług

Jak poinformowała policja w Dąbrowie Górniczej do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę na jednym z dąbrowskich osiedli. Około godziny 15:00 do mieszkania 50-letniej dąbrowianki weszło dwóch mężczyzn i kobieta, żądając zwrotu pieniędzy. Bijąc kobietę po twarzy i podtapiając ją w misce z wodą, próbowali wyłudzić zwrot rzekomego długu. Zastraszona kobieta dopiero następnego dnia poinformowała o zajściu stróżów prawa, podając ich rysopis.

Dąbrowa Górnicza. Zaatakowana we własnym domu

Decyzją sądu obaj trafili do aresztu, wobec kobiety prokurator zastosował dozór policyjny, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej oraz poręczenie majątkowe. Śledczy z komendy miejskiej zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego cała trójka mieszkańców Dąbrowy Górniczej usłyszała zarzuty. Grozi im kara do dziesięciu lat więzienia.