Dąbrowa Górnicza. Oferty otwarte, remont torowiska coraz bliżej

Plany dąbrowskiego samorządu zakładają m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu tworzących główną oś komunikacyjną miasta ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi oraz Piłsudskiego. Tramwaje Śląskie chcą przebudować tam ok. 5 km trasy tramwajowej.

Dąbrowa Górnicza. Oferty na przebudowę torowiska w centrum miasta

Prace podzielono w dwóch przetargach na dwa odcinki przecinające ścisłe centrum miasta: od pętli na ul. Sobieskiego przy dawnej kopalni Paryż do Alei Róż (wraz z pętlą) oraz od Alei Róż do ul. Kasprzaka (wzdłuż której kolejny odcinek został już wyremontowany). Termin wykonania prac założono do końca marca 2023 r.