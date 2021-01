Dąbrowa Górnicza. Miasto ratuje Nemo. Wyłoży miliony

Dąbrowa Górnicza. Wsparcie dla aquaparku

- W marcu rada miejska przyjęła wsparcie dla Nemo w wysokości 3 mln zł, z przeznaczeniem na inwestycje w przestarzałym technologicznie obiekcie, który potrzebował porządnego remontu, by na nowo zabłysnąć. Stanęliśmy jednak w sytuacji, w której z jednej strony mieliśmy zero przychodów, a z drugiej strony bardzo wysokie koszty utrzymania. Aquapark to nie kiosk z gazetami, w którym wystarczy zgasić światło i wyjść. Mamy skomplikowane technologie utrzymania obiektu,filtracji wody itd., czyli ogromne koszty, by utrzymać obiekt przy życiu, nawet jeśli pozornie wydaje się nieczynny. Trwało to do 28 czerwca, wtedy ponownie mogliśmy zaprosić gości – na sam rozruch całej maszyny basenowej potrzebowaliśmy 2 tygodni. Z optymizmem czekaliśmy na lato i powrót do normalnego życia. Tyle, że ono na baseny nie wróciło. Latem dochód spadł nam o 40 proc. w porównaniu z rokiem przed pandemią. Nie przychodziła do nas nawet młodzież, która w wakacje miała przecież bezpłatny wstęp. Ludzie po prostu bali się koronawirusa i unikali dużych skupisk ludzkich, pomimo wprowadzenia przez nas obostrzeń sanitarnych – mówi Tomasz Kowalski, prezes Nemo-Wodny Świat.