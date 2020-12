Dąbrowa Górnicza. Będzie łatwiej o mieszkanie komunalne, rada miasta zmieniła zasady ich przyznawania

Dąbrowa Górnicza. Ważne dla ubiegających się o mieszkania komunalne

Nowe zasady zakładają większy metraż zajmowany przez wnioskodawcę, uprawniający do ubiegania się o mieszkanie gminne. Będzie to 9,1 m2 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 13 m2 w przypadku osoby samotnej. Dotychczas to 7 m2, a komisja mieszkaniowa ma jedynie możliwość uwzględnienia wyższego metrażu, do 9,1 m2 na osobę. Dodatkowo, w przypadku niepełnosprawności domownika nie będzie stosowane kryterium metrażowe.