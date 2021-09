Częstochowa. Znęcał się nad matką, nie tylko to miał na sumieniu

Mężczyzna usłyszał już zarzuty i decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad matką, poprzez zmuszanie do określonego zachowania, kierowanie gróźb pozbawienia życia, popychanie i szarpanie, a także niszczenie wyposażenia mieszkania, grozi mu kara do dwunastu lat więzienia.