Częstochowa. Wsparcie kobiet, nowe rondo będzie nosić nazwę Ronda Praw Kobiet

Propozycję nadania nowemu rondu w mieście nazwy Praw Kobiet złożył radny SLD Sebastian Trzeszkowski. Chodzi o nowe rondo zbudowane przy dworcu PKS Stradom w Częstochowie. Decyzja zapadł 3 grudnia podczas sesji rady miasta. Za uchwałą głosowało 17 radnych, siedmiu było przeciw, a cztery osoby się wstrzymały. Nazwa ta ma symbolicznie wesprzeć kobiety, walczące o swoje prawa. - Szczególnie dzisiaj, gdy prawa kobiet są łamane, niezwykle potrzebne jest okazanie wsparcia. Mimo wielu działań, jakie wykonują samorządy w celu wsparcia kobiet, nasze działania są w przepisach prawa ograniczone, dlatego też często to właśnie takie, symboliczne gesty stanowią największe wsparcie - uzasadniał Trzeszkowski i dodał: - Nowa nazwa ma stanowić pewien symbol Częstochowy jako miasta, które wspiera kobiety. Wysiadając z pociągu, podróżni znajdą się w bezpośredniej okolicy Ronda Praw Kobiet, co stworzy im okazję do poznania wartości jakie reprezentuje nasze miasto.