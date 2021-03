Częstochowa. Wielkanoc 2021. Najbardziej potrzebujący dostaną śniadanie

Reżim sanitarny uniemożliwia tradycyjne spotkania. Do potrzebujących – samotnych, chorych, będących w kryzysie bezdomności – trafią jednak świąteczne potrawy w Częstochowie – zapowiedział magistrat.

Inicjatywa skierowana jest do 350 mieszkanek i mieszkańców miasta – seniorek i seniorów, samotnych, chorych, będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych bezdomnością bądź już w kryzysie bezdomności czy uzależnionych.

- Każda osoba otrzyma paczkę z tradycyjnymi potrawami świątecznymi oraz innymi artykułami spożywczymi. Na samej stołówce Fundacji Chrześcijańskiej Adullam przy ul. Krakowskiej 34, w Wielką Sobotę, posiłek zjedzą tylko ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą go spożyć we własnym domu – poinformowały służby prasowe UM w Częstochowie .

Osobom, które nie będą mogły osobiście przyjść po paczkę ze względu na stan zdrowia lub kwarantannę, a zgłoszą to do Fundacji, paczka będzie dostarczona przez wolontariuszy do domu bądź miejsca, w którym mieszkają.