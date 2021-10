Częstochowa. W grudniu koniec remontu ważnej drogi

Objazd poprowadzono ulicami: Mirowską, Srebrną, Drogowców do węzła aleja Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II i dalej – al. Jana Pawła II poprzez rondo Trzech Krzyży do ul. Warszawskiej aż do ul. Mirowskiej w jednym kierunku, a w przeciwnym – ulicami: Nadrzeczną do Ronda Trzech Krzyży i dalej al. Jana Pawła II do węzła "al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II" przez ulice Drogowców i Srebrną.