Katowice. Coraz więcej przewoźników korzysta z nowego dworca autobusowego na ul. Sądowej, władze miasta informują jak do niego dojść

Kilka miesięcy temu władze Katowic z dumą otworzyły nowy węzeł przesiadkowy przy ul. Sądowej. To jedna ze sztandarowych inwestycji katowickiego samorządu. Ma pełnić funkcję międzynarodowego dworca autobusowego.

Mimo świetnych warunków niewielu przewoźników zdecydowało się do niego przenieść. Większość wolała korzystać z położonego w samym centrum miasta dworca przy ul. Piotra Skargi. Ten jednak został zamknięty, więc siłą rzeczy przewoźnicy zmuszeni zostali do przenosin. Obecnie z dworca autobusowego przy ul. Sądowej korzysta już 35 przewoźników.

Katowice. Jak dojść do węzła przesiadkowego Sądowa?

Niestety, nie wszyscy pasażerowie wiedzą, że przystanki przeniesiono na ul. Sądową. By im ułatwić orientację katowicki magistrat opublikował mapkę z trasą dojścia do nowego dworca (trasa liczy kilkaset metrów, zajmuje do 10 minut). Przypomniał też, że z przystanku autobusowego "Katowice Sokolska" obok dawnego dworca na nowy można dojechać 10 liniami autobusowymi ZTM.