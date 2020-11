Częstochowa. Uwaga, awaria! Zmyślona tylko po to, by okraść seniorkę

Były już kradzieże na wnuczka, na policjanta, czy na pracowników spółdzielni…tym razem szajka zdecydowała się udawać pomocnych pracowników wodociągów, którzy przyszli usunąć awarię.

Usunęli jednak coś zupełnie innego…60 tys. zł i biżuterię z mieszkania 86-letniej częstochowianki, u której wzbudzili zaufanie. Na szczęście sprawców udało się szybko złapać.

Jak informuje częstochowska policja, do zdarzenia doszło kilka dni temu. "Dwaj mężczyźni i dwie kobiety wzbudzili zaufanie 86-latki, podając się za pracowników wodociągów. Po przedstawieniu wymyślonej historii o awarii, weszli do mieszania pokrzywdzonej pod pozorem sprawdzenia pionów wodnych. W trakcie pobytu w mieszkaniu częstochowianki, skradli 60 tys. zł. oraz biżuterię. Daleko nie udało im się odejść. Obserwowani przez kryminalnych, zostali zatrzymani bezpośrednio po kradzieży. Wszystko co na chwilę straciła kobieta, w całości do niej wróci" - donoszą policjanci.

I przypominają, by zachować szczególną ostrożność przy wpuszczaniu kogokolwiek do domu. To samo się tyczy również rozmów przez telefon – tu także należy pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każde takie zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić służbom.

Tym razem udało się schwytać sprawców tej zuchwałej kradzieży. To mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Częstochowy. Wszyscy przyznali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Może im grozić kara do 5 lat więzienia.

