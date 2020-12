Częstochowa. Tradycyjna chata i ruchoma szopka na Jasnej Górze

W dolnej szopce, jak zwykle, nie zabrakło żywych zwierząt. ”To dla uciechy dzieci. Będzie nasza emerytka, oślica Amelka i w tym roku dołączy do niej mama-oślica ze swym źrebięciem. Będzie dużo ptaków. Zwierzęta też chwalą Pana Boga i będą dopełniać wystroju naszej jasnogórskiej szopki” – mówił przed świętami o. Bronisław Kraszewski, jasnogórski dekorator.

Mimo obostrzeń, paulini zachęcają wiernych do odwiedzania klasztoru. ”Staraliśmy się, aby mimo trwającej pandemii przychodzący ludzie mogli zobaczyć szopki i przepiękne choinki w Kaplicy Matki Bożej i w bazylice, żeby ta trwająca pandemia nie zagłuszyła tego, co jest istotą naszego chrześcijaństwa, czyli miłości Boga do człowieka, który rodzi się nie tylko w Betlejemskiej stajni, ale rodzi się w sercu każdego z nas” – przekonuje o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry.