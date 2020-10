Częstochowa. Miasto w „czerwonej strefie”, obostrzenia dla wiernych na Jasnej Górze

Zgodne z nowymi przepisami, w kościołach w tej strefie wymagane jest zachowanie dystansu 7 m kw. na osobę. Od soboty do bazyliki będzie mogło wejść jednorazowo 160 osób, do kaplicy Matki Bożej 60, a do kaplicy Pokuty 36. Paulini przypominają, że msze transmitowane są on-line na kanale YouTube.