Częstochowa. Groził nożem i ukradł pieniądze nastolatce

Kobieta zgłosiła się do komisariatu policji i złożyła zawiadomienie o ataku. Okazał się nim 31-latek, który wcześniej karany był za podobne przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi do 12 lat więzienia, ale za dopuszczenie się tego czynu w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona o połowę. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.