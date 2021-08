Częstochowa. Ekologiczna akcja, posadzili bluszcz i liczą na naśladowców

Bluszcz pospolity to zimozielone pnącze dorastające do 20 m wysokości. Ma skórzaste, dwupostaciowe liście o długości 4-10 cm, które czerwienieją przy niższych temperaturach. Kwitnie bardzo obficie, jego kwiaty są drobne, w kolorze brunatnym. Jest rośliną wieloletnią, długowieczną i niewymagającą w hodowli. Natomiast winobluszcz pięcioklapowy to pnącze o dużych, zielonych, dekoracyjnych liściach, przebarwiające się jesienią na intensywnie purpurowy kolor. Jest całkowicie mrozoodporne, mało wymagające i zdrowe, dlatego poleca się je do stosowania w zieleni publicznej.