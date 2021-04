Częstochowa. Chcieli odzyskać rzekomy dług. Gdy spotkali się z odmową użyli paralizatora

Jak podała policja do napadu doszło w ubiegły piątek, 23 kwietnia, w jednym z mieszkań w Częstochowie. - Mężczyźni w wieku 44 i 37 lat wtargnęli do mieszkania 45-latka, a następnie bijąc go i kopiąc po całym ciele, zażądali zwrotu wierzytelności. Gdy spotkali się z odmową, użyli paralizatora, po czym ukradli tablice rejestracyjne oraz kluczyki do samochodu – opisuje komenda policji w Częstochowie.