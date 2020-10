Czeladź. Z powodu wybuchu jedna osoba nie żyje, trzy są ranne

Do wybuchu doszło przy ul. Będzińskiej na granicy Czeladzi i Będzina w pobliżu centrum handlowego M1. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13:35. Na miejsce udało się pięć zastępów straży pożarnej. Okazało się, że podczas prowadzonych przez pracowników wodociągów prac ziemnych doszło do wybuchu gazu– poinformował mł. kpt. Jacek Apostolski z będzińskiej straży pożarnej. - Zostały poszkodowane cztery osoby. To pracownicy z wodociągów, wykonujący wykopy. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu – dodał.