Czechowice-Dziedzice. Prace postępują. Coraz bliżej komfortowej podróży w Beskidy

PKP PLK podały, że wyłania się już nowy most nad Wisłą między Goczałkowicami-Zdrój a Czechowicami-Dziedzicami. Pociągi będą po nim kursowały po dwóch torach położonych na osobnych trzyprzęsłowych konstrukcjach. Przeprawa, która zastąpi zlokalizowany w sąsiedztwie most, otwarta zostanie w przyszłym roku. Pod koniec br. natomiast do użytku ma zostać oddane nowoczesne lokalne centrum sterowania w Czechowicach-Dziedzicach.