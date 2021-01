Czechowice-Dziedzice. Kradzież jak z amerykańskich filmów, ochroniarz wleczony za samochodem

Do zdarzenia doszło w supermarkecie przy ulicy Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach. Dyżurny komisariatu odebrał zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej. Mężczyznę próbował zatrzymać ochroniarz sklepu, ale sprawca, używając samochodu, ciągnął go pojazdem, aż ten upadł, a następnie uciekł z towarem.

Czechowice-Dziedzice. Bohaterski ochroniarz

Na miejsce natychmiast zostali skierowani czechowiccy mundurowi. Ustalili, że jeden z klientów zwrócił uwagę ochrony. Sposób, w jaki się zachowywał, wskazywał, że może chcieć dokonać kradzieży, dlatego ochrona uważnie śledziła jego poczynania. W pewnym momencie mężczyzna najpewniej zorientował się, że nie zdoła wyjść z towarem niezauważony, zabrał więc wypełniony koszyk sklepowy i wybiegł z nim na parking. W ślad za nim ruszyli pracownicy sklepu. Mężczyzna podbiegł do auta, wrzucił zawartość koszyka do samochodu, wsiadł za kierownicę i chciał uciec. Ochroniarz otworzył drzwi i próbował uniemożliwić mu odjazd, ten jednak ruszył z impetem, ciągnąc za samochodem pracownika sklepu po parkingu przez kilkanaście metrów. Przy okazji uszkodził inny zaparkowany pojazd. Kiedy pracownik ochrony upadł, sprawca zbiegł. Na szczęście interweniującemu mężczyźnie nic poważnego się nie stało.

Policjanci z Czechowic-Dziedzic zabezpieczyli monitoring, a czechowiccy śledczy, którzy od razu zajęli się sprawą kradzieży rozbójniczej, szybko ustalili tożsamość 22-latka z powiatu bielskiego. Powiadomili pozostałe jednostki policji o jego poszukiwaniach. Na ślad mężczyzny trafili mundurowi z z Jasienicy, patrolujący okolice centrum Jaworza. Na jednej z ulic zauważyli samochód, którym spod sklepu uciekł sprawca, dlatego postanowili zatrzymać go do kontroli. Za kierownicą siedział podejrzewany o tę kradzież 22-latek. Został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. W pojeździe policjanci znaleźli część skradzionego mienia oraz kilka porcjisyntetycznego narkotyku. Mundurowi zabezpieczyli odzyskane mienie oraz substancję odurzającą i zatrzymali podejrzewanego o kradzież i posiadanie narkotyku mieszkańca Jaworza.