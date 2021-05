Czechowice-Dziedzice. Bo to zła kobieta była. Nocny spacer z psem zakończony pobiciem

Do zdarzenia doszło 10 maja późno w nocy, kiedy 53-letni mężczyzna na jednym z czechowickich osiedli wyszedł ze swoim psem na spacer. Spotkał wówczas znaną mu z widzenia 32-letnią mieszkankę powiatu bielskiego, która od dłuższego czasu zaczepiała go w miejscach publicznych, wulgarnie go wyzywając.