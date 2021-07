Cieszyn. Suczka błąkała się po ulicy, została "zatrzymana"

Cieszyn. Mimi trafiła do właścicielki

Mundurowi zabrali pieska do radiowozu i rozpoczęli poszukiwania właściciela psa. Rozpytywali się wśród mieszkańców okolicznych domów, ale żaden z nich nie potrafił powiedzieć do kogo należy zguba. Sama zainteresowana całkiem dobrze czuła się w policyjnym radiowozie, do którego nie trzeba było jej długo zapraszać. W końcu trafiła do komisariatu w Skoczowie. - Jeden z policjantów postanowił poszukać informacji na temat właściciela w internecie. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W mediach społecznościowych widniało ogłoszenie o poszukiwaniach shih tzu z numerem właścicielki, Opis pasował do znalezionego pieska. Mimi, bo tak się wabiła suczka, szczęśliwie wróciła do swojej opiekunki, która odebrała ją z komisariatu.