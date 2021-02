Cieszyn. Miasto chce być eko. Stawia na elektryki

Cieszyn. Miasto kupi dwa elektryczne autobusy

Przetarg miasto ogłosiło zeszłego roku. Autobusy mają być identyczne. Muszą być niskopodłogowe lub niskowejściowe. Ich długość powinna wynosić do 10 metrów. Powinny pomieścić minimum 53 pasażerów, w tym powinny posiadać minimum 23 miejsc siedzących. Wymagane są drzwi w układzie 1-2-0, dwuskrzydłowe o szerokości wejścia minimum 1200 milimetrów, jednoskrzydłowe minimum 720 milimetrów. Wyposażenie obejmuje klimatyzację i monitoring. Wymagania dotyczące napędu: silnik elektryczny umieszczony centralnie lub silniki elektryczne umieszczone przy osi napędowej o sumarycznej mocy szczytowej minimum 120 kW. W układzie napędowym musi być zastosowany system odzyskiwania energii z hamowania i redukcji prędkości jazdy. Wymagana pojemność magazynów energii elektrycznej to co najmniej 200 kWh, pozwalająca na przejechanie chociaż 130 km na pełnym naładowaniu. Autobus ma być dostosowany do wolnego ładowania magazynów energii w systemie plug-in. Ponadto szkielet autobusu musi być przystosowany do montażu pantografu na dachu.