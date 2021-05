Cieszyn. Kino na Granicy. Pamiętają o Vaclavie Havlu

Zdaniem Jagodzińskiego, Havel nie był sztywną postacią z pomnika, ani nudnym politykiem. - Choć większość życia spędził w mrocznych czasach komuny, to miał niezwykłe poczucie humoru oraz dystans do rzeczywistości i do siebie samego. Był dowcipnym człowiekiem, oprócz literatury i teatru kochał także muzykę, zwłaszcza rockową, a także awangardową i eksperymentalną sztukę. Potrafił również świetnie gotować i częstował swych gości potrawami własnej roboty - dodał.