Strasburg. Parlament Europejski udzielił poparcia Komisji Europejskiej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymała w środę poparcie dla swojej Komisji od Parlamentu Europejskiego. Za nową KE głosowało 461 deputowanych. 157 było przeciw, 89 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący PE, David Sassoli, tuż po głosowaniu podpisał list nominacyjny i przekazał go Ursuli von der Leyen. Teraz ruch leży po stronie Rady Europejskiej - ta musi zatwierdzić Komisję kwalifikowaną większością głosów, zanim będzie ona mogła zacząć pracę 1 grudnia.

Starsburg. Ursula von der Leyen zapowiada "nowy początek"

- Dzisiaj, tutaj, w samym sercu europejskiej demokracji proszę o państwa poparcie dla nowego początku Europy - apelowała przed głosowaniem Niemka. Była szefowa MON zapowiedziała także "nowe otwarcie dla Europy". Dla zobrazowania swojego planu użyła wypowiedzi Vaclava Havla. Podkreśliła, że należy pracować na rzecz czegoś, co jest dobre, a nie tylko dlatego, bo jest pewność, że to się powiedzie.

- Wybrałam ten cytat bo przez najbliższe pięć lat naszą Unię czeka transformacja, która będzie miała wpływ na każdą cześć naszego społeczeństwa i gospodarki. Będziemy to robić, bo to właściwa rzecz, którą trzeba zrobić, a nie dlatego, że jest to proste - oświadczyła von der Leyen.