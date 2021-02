Chwile grozy w Katowicach. Mężczyzna spadł z wieżowca

Katowice. Upadek na budowie wieżowca

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania w Katowicach około godziny 17:30 w poniedziałek 1 lutego. Na miejsce wysłano straż pożarną oraz ratowników medycznych.

Na miejscu okazało się, że poszkodowany to obywatel Ukrainy, który spadł z 12 na 11 piętro budującego się biurowca.

Burza po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego ws. respiratorów. Zdecydowana reakcja Cezarego Tomczyka

Katowice. Chwile grozy na budowie. Użyto dźwigu budowlanego

Ostatecznie do ściągnięcia mężczyzny wykorzystano dźwig budowlany, który znajdował się na miejscu. Podyktowane to było bardzo złym stanem zdrowia mężczyzny.

Po ściągnięciu robotnika z budowanego wieżowca został on przekazany ratownikom pogotowia medycznego. Ratownicy zabrali go do szpitala w Sosnowcu. Jego stan jest określany jako krytyczny.