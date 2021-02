Chorzów. Z ulicy zapraszała drogeria, ale zamiast kosmetyków był hazard

Chorzowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informację, że w drogerii przy ulicy Wrocławskiej mogą znajdować się automaty do nielegalnych gier hazardowych.

Wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic wkroczyli do akcji. Informacje śledczych potwierdziły się.

- Choć na zewnątrz szyld wskazywał, że możemy tam kupić m.in. kosmetyki, to jednak we wnętrzu znajdowały się jedynie cztery automaty do gier. W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów o grach losowych, mundurowi zabezpieczyli wszystkie urządzenia, na których wbrew obowiązującym przepisom odbywały się nielegalne gry hazardowe – informuje śląska policja.