Chorzów. Przywrócą blask. Będzie remont dawnego ratusza

W sierpniu 2017 r. chorzowscy radni zgodzili się, by miasto przejęło od ostatniego właściciela ratusz za 2,7 mln zł. Transakcję sfinalizowano w kwietniu 2018 r. Budynek był już wówczas w złym stanie technicznym.

Chorzów. Będzie remont dachu dawnego ratusza

Ostatecznie władze Chorzowa same zdecydowały się zainwestować w gmach. - Dobra wiadomość! Za kilka dni ruszamy z remontem dachu starego ratusza w Chorzowie Batorym. Przy dawnym ratuszu Wielkich Hajduk już za kilka dni pojawi się rusztowanie. Prace za niemal 900 tysięcy złotych mają zabezpieczyć budynek i powstrzymać go od dalszego niszczenia.

Neobarokowy gmach mieszczący się przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie Batorym został wzniesiony w latach 1909-1911 jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhuette. Po przyłączeniu tych terenów do II Rzeczypospolitej powrócono do historycznej nazwy Wielkie Hajduki, a sam gmach do 1939 r. stanowił siedzibę władz starostwa świętochłowickiego.