Chorzów. Przebudowa Hajduckiej, kolejny etap. Zmiany w ruchu i komunikacji publicznej

Prace rozpoczęto na przełomie kwietnia i maja. Przebudowa torowiska i jezdni objęła wówczas odcinek ul. Hajduckiej od al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Dąbrowskiego.

Na czas prowadzonych prac wymieniony fragment ulicy zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. Dopuszczony zostanie jedynie przejazd pojazdów budowy oraz dojazd do posesji położonych przy ulicy Hajduckiej nr 1-14 (mieszkańcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, służby komunalne).

Ze względu na wprowadzenie tymczasowego ruchu jednokierunkowego dojazd do ww. posesji możliwy będzie z kierunku skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego.

Śląskie. Przebudowa ulicy Hajduckiej w Chorzowie. Zmiany rozkładów i tras komunikacji publicznej

Pieszym wyznaczone zostaną odpowiednio zabezpieczone ciągi umożliwiające dojście do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót – zapewnia chorzowski magistrat.

"Materiał z płodów w szczepionkach na COVID". Jest reakcja na słowa biskupów

Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca lipca. Modernizacja ul. Hajduckiej w zakresie tramwajowym ma potrwać do połowy kwietnia 2021 r. a w zakresie drogowym - do połowy października 2021 r.