Chorzów. Krok od tragedii. Uderzyła w motocyklistę

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę, 18 sierpnia, w Chorzowie na ulicy Krzyżowej. - Z ustaleń policjantów wynika, że 20-letnia kierująca oplem, wykonując manewr zmiany kierunku jazdy, nie upewniła się czy może go wykonać w sposób bezpieczny i w efekcie doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym 47-letnim kierowcą motocykla marki honda – podała policja w Chorzowie.