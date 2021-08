Chorzów. Inwestycje w Parku Śląskim. Co obejmą?

Aleja Łani zyska nową nawierzchnię na odcinku od Alei Gwiazd do Alei Klonowej. Aleja zostanie pokryta masą bitumiczną, w sumie na powierzchni 5230 m2. Inwestycja obejmuje wyremontowanie nawierzchni jezdni do szerokości ok. 6 metrów oraz wykonanie umocnień poboczy, wykorzystując w tym celu kruszywo kamienne. Obecnie aleja w niektórych miejscach jest uszkodzona, co w dużej mierze wywołały rozrastające się korzenie drzew.