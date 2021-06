Śląsk. Pięć atrakcji za jedną cenę. Wraca Wspólny Bilet Parkowy

- Po krótkiej przerwie wraca bilet wspólny. To bardzo dobra informacja, dużo osób się przyzwyczaiło do tej oferty i zdecydowanie czekali na jej uruchomienie. A to dopiero początek. Szykujemy bogatą ofertę na sezon letni - mówiła Agnieszka Bożek, prezes Parku Śląskiego