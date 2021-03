Chorzów. Inwestycja mieszkaniowa. Powstanie osiedle z 1200 mieszkaniami

Podczas ostatniej sesji rady miasta radni Chorzowa wyrazili zgodę na przystąpienie Chorzowa do spółki SIM Silesia. To spółka mająca budować komfortowe mieszkania dostępne dla osób, które chociaż pracują, nie mogą sobie pozwolić na kredyt.

– Pomimo kryzysu na świecie widzimy, że ceny mieszkań wciąż rosną. Wiemy, że jest duża grupa mieszkańców, którzy chociaż ciężko pracują, nie mogą sobie pozwolić na wzięcie kredytu na zakup własnego mieszkania. To dlatego nowe inicjatywy mieszkaniowe są dla nas tak ważne – tłumaczy Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Chorzów. Będą nowe mieszkania

– To osiedle projektowane jest na 1200 mieszkań. Oczywiście bloki będą dopasowane do okolicznej architektury, a więc nie będą to wieżowce, a 4 piętrowe budynki – zaznacza Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa.