Chorzów. Chciał targnąć się na swoje życie. Policjanci zdążyli mu pomóc

- Po namierzeniu mieszkania, nikt nie otwierał drzwi. W pewnym momencie mundurowi usłyszeli ciche wołanie o pomoc, więc natychmiast siłą weszli do mieszkania, gdzie w jednym z pomieszczeń na podłodze zauważyli młodego mężczyznę, z którym kontakt był mocno utrudniony – poinformowała śląska policja.

Śląskie. Taksówkarz i policja uratowali desperata w Bielsku-Białej

Policjanci w Bielsku-Białej w ostatniej chwili uratowali 25-letniego mężczyznę, który targnął się na własne życie. Zawiadomił ich taksówkarz, do którego zadzwonił desperat. Kiedy na miejsce dojechali medycy, 25-latek był już bezpieczny. W związku z podjętą próbą samobójczą, został on zabrany przez pogotowie ratunkowe na badania do szpitala.